Prezident Zeman z nemocnice odjel do Lán, ve středu bude ve Sněmovně

Prezident Miloš Zeman v neděli po čtyřech dnech v nemocnici odpoledne odjel na zámek do Lán. Ve středu pak vystoupí ve Sněmovně ke státnímu rozpočtu. Na twitteru to uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Podle Hradu prezident v Ústřední vojenské nemocnici absolvoval takzvaný rekondiční pobyt. Ovčáček již dříve uvedl, že hospitalizace nesouvisela s akutním či vážným zdravotním problémem, který by si vyžádal lékařský zákrok. Prezidentův pobyt v nemocnici zdůvodnil přípravou na státní svátek 28. října, při kterém chce být Zeman "absolutně fit". Prezident do nemocnice nastoupil ve čtvrtek. V televizi Barrandov řekl, že tak vyhověl přání svého ošetřujícího lékaře, ředitele nemocnice Miroslava Zavorala. "Není to nic vážného, je to záminka pro odpočinek," řekl Zeman. Ovčáček v týdnu uvedl, že prezidenta čekají rehabilitace a infuze, které mu při zářijové návštěvě nemocnice pomohly.

Podle serveru Blesk.cz je Zemanova zdravotní dokumentace přísně střežena. Není kvůli tomu vedena elektronicky, ale pouze papírově. Vedení nemocnice navíc kontroluje i lékaře, kteří se ke složce dostanou, napsal Blesk. Podle Pražského hradu prezident špatně chodí kvůli diabetické polyfunkční neuropatii. Na veřejnosti někdy působí unaveně. Problémy má také s nízkým tlakem a hůř slyší. Kvůli svému zdraví omezil kouření.