Prezident Zeman varoval ČSSD před rozštěpením

Prezident Miloš Zeman varoval ČSSD před rozštěpením. Sociální demokracie by se měla sjednotit za předsedou Janem Hamáčkem a místopředsedou Jiřím Zimolou, řekl někdejší předseda ČSSD v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál. K výsledku strany v komunálních a senátních volbách uvedl, že nebylo možné očekávat posílení ČSSD tak krátce po jejím vstupu do vlády s hnutím ANO. Menšinový koaliční kabinet vznikl na konci června. Zeman kritizoval také bývalého statutárního místopředsedu ČSSD Milana Chovance za jeho dopis spolustraníkům, ve kterém doporučoval ČSSD odejít z vlády a případně tolerovat nově vzniklé vládní uskupení.

Miloš Zeman by si přál, aby se předsedou Senátu stal čerstvě znovuzvolený Jaroslav Kubera (ODS). Nepovažuje to však za pravděpodobné s ohledem na to, že se proti každé respektované osobnosti postaví "závistiví trpaslíci", které nikdo nezná a mají díky tomu větší šanci. "Mně do toho nic není, ale na druhé straně jako občan bych uvítal, kdyby v čele Senátu byla výrazná a respektovaná osobnost," uvedl Zeman. Jako příklad jmenoval Kuberu, se kterým se sice kvůli jeho stranické příslušnosti v řadě věcí neshodne, ale považuje ho za osobnost. Zeman je nadále pro to, aby byl Senát zrušen. Nemá podle něj smysl i proto, že u běžných zákonů ho Sněmovna snadno přehlasuje a o rozpočtu či důvěře vládě, což jsou nejdůležitější záležitosti, vůbec nerozhoduje.

Prezident letos u příležitosti 28. října vyznamená velitele protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josefa Bílého in memoriam. Dále pak za boj proti podvodnému byznysu bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou, slovenského podnikatele Pavola Krúpu a někdejší novinářku Janu Lorencovou.