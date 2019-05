Prezident Zeman v říjnu vyznamená generála Bočka, uvažuje i o Jágrovi

Prezident Miloš Zeman letos 28. října vyznamená generála a válečného veterána Emila Bočka. Udělí mu Řád bílého lva I. třídy, tedy nejvyšší státní vyznamenání. Zeman to v neděli potvrdil v rozhovoru pro server Blesk zprávy. Prezident taky řekl, že uvažuje o dalším vyznamenání pro hokejistu Jaromíra Jágra. Ten už v roce 2010 dostal od tehdejšího prezidenta Václava Klause medaili za Zásluhy II. stupně. Zeman by mu teď mohl udělit vyšší státní ocenění. Další jména osobností, které by mohli v říjnu vyznamenání dostat, Zeman prozradit nechtěl.