Prezident Zeman se nezúčastní připomínkových akcí k 30. výročí revoluce

Prezident Miloš Zeman se letos nezúčastní veřejných připomínkových akcí k 30. výročí sametové revoluce, která vedla ke konci totalitního režimu v Československu. V rozhovoru na serveru Blesk.cz řekl, že si události listopadu 1989 opět připomene sám doma. Podle něj budou veřejně oslavovat především ti, kdo se protirežimních protestů před 30 lety neúčastnili. "Byly to krásné dny, rád na ně vzpomínám, a možná právě proto nepůjdu vzpomínat veřejně, protože tam se určitě zase objeví ta dle mého názoru fašistická úderka Kaputin, která bude házet květiny do odpadkových košů," řekl Zeman k výročí listopadu 1989. Loni vyhodil aktivista Otakar van Gemund ze skupiny Kaputin do koše květiny, které Národní třídě položili premiér Andrej Babiš (ANO) a šéf SPD Tomio Okamura, i květiny zaslané prezidentem Milošem Zemanem. Zdůvodnil to tím, že památník 17. listopadu na Národní třídě považuje za symbol demokracie v zemi a lidé jako Babiš či Okamura se podle demokratických pravidel podle něj nechovají.

Zeman znovu také prohlásil, že útok policejních složek na studentskou demonstraci 17. listopadu 1989 nepovažuje za masakr, masakrem je podle něj pouze událost, kde je velké množství mrtvých. Uvedl přitom, že sám tehdy na Národní třídě byl, ale násilí ze strany policejních složek neviděl.