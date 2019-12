Prezident Zeman navrhl exministryni Válkovou na ombudsmanku

Novou ombudsmankou by podle prezidenta Miloše Zemana mohla být Helena Válková z hnutí ANO. Ta v současnosti zastává pozici vládní zmocněnkyni pro lidská práva. Zeman ji navrhl v dopise zaslaném do poslanecké sněmovny. V dokumentu mimo jiné uvedl, že původně chtěl navrhnout dva kandidáty, ale jeden z nich to odmítl. Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru. Nástupce bude volit Sněmovna z kandidátů, které může navrhnout právě prezident a Senát. Veřejný ochránce práv je nezávislým a nestranným státním orgánem.