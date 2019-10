Prezident Zeman nastoupil do střešovické nemocnice na rekondiční pobyt

Prezident Miloš Zeman přijel ve čtvrtek odpoledne doprovodu ochranné služby a dcery Kateřiny na interní kliniku Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích (ÚVN). Podle Hradu v ní zůstane kvůli takzvanému rekondičnímu pobytu do neděle. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček řekl deníku Blesk, že hospitalizace nesouvisí s žádným akutním či vážným zdravotním problémem, který by si vyžádal lékařský zákrok. "Čekají ho rehabilitace a infuze, které mu minule velmi pomohly, to znamená vitaminy, minerály," řekl mluvčí. Pobyt zdůvodnil přípravou na státní svátek 28. října, při kterém chce být Zeman "absolutně fit". "Po zkušenosti z minulé návštěvy ÚVN se ukázalo, že takový krátký rekondiční pobyt je žádoucí a pomůže mu načerpat nové síly," dodal Ovčáček.