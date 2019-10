Prezident Zeman nastoupí do nemocnice, podle mluvčího jde o rekondiční pobyt

Prezident Miloš Zeman jde na několik dnů do nemocnice. Informaci přinesl Deník N. Blesku ji pak potvrdil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček s tím, že jde o rekondiční pobyt. V nemocnici má být prezident od čtvrteka nejdéle do neděle. Ovčáček uvedl, že prezident nemá akutní problém, který by vyžadoval lékařský zákrok. Zemana prý jen čekají rehabilitace a infuze pro doplnění energie.