Prezident Zeman jmenuje Zaorálka ministrem kultury v úterý

Lubomír Zaorálek z ČSSD se stane ministrem kultury v úterý. Na Pražském hradě ho odpoledne jmenuje šéfem resortu prezident Miloš Zeman. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček to uvedl na twitteru. Zaorálka navrhl na ministra ve středu předseda ČSSD Jan Hamáček poté, co se dosavadní kandidát Michal Šmarda (ČSSD) nominace vzdal. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že nominaci Zaorálka respektuje. Podle něj je to zkušený politik. Zaorálek ve funkci nahradí Antonína Staňka z ČSSD, kterého prezident Miloš Zeman odvolal na konci července. Staněk považuje výběr Zaorálka jako svého nástupce za dobrou volbu. Na twitteru uvedl, že Zaorálek bude reprezentovat zodpovědnější část ČSSD.

Staněk podal demisi v polovině května, Zeman ji ale nepřijal. Premiér Andrej Babiš poté na žádost ČSSD navrhl Zemanovi odvolání Staňka a jmenování Šmardy. Prezident po řadě jednání nakonec odvolal bývalého ministra ke konci července. Minulý týden oznámil, že nehodlá jmenovat Šmardu, protože ho nepovažuje za kompetentního. Babiš, který se dříve Šmardy zastával, se poté připojil k Zemanově kritice místopředsedy ČSSD. Tento týden Šmarda oznámil, že se nominace vzdává.

Zaorálek se chce ve vládě věnovat ochraně veřejného sektoru. Při vyjednávání o rozpočtu na příští rok se chce zaměřit na platy zaměstnanců. Řekl to Českému rozhlasu. Podle něj sou podmínky v rezortu nedůstojné.