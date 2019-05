Prezident Zeman jednal s maďarským protějškem o hospodářství i reformě EU

Setkáním s maďarským prezidentem Jánosem Áderem zahájil ve středu český prezident Miloš Zeman oficiální část své třídenní návštěvy Maďarska. Před Sándorovým palácem, sídlem hlavy maďarského státu, ho s manželkou Ivanou přijali s vojenskými poctami. Po ceremoniálu začalo jednání prezidentů, k nimž se připojili i členové delegací. Zeman s Áderem se shodli na prohlubování hospodářské spolupráce v rámci takzvané visegrádské čtyřky, podpoře jaderné energetiky či potřebě reformovat Evropskou unii. Český prezident Maďarsko označil za "obránce evropské kultury" a migrační vlnu minulých let přirovnal k historické invazi Osmanské říše do jihovýchodní a střední Evropy. Prezident Áder upozornil, že Česko je šestým nejvýznamnějším obchodním partnerem Maďarska a Češi jsou důležití i pro maďarský cestovní ruch. Loni jich do Maďarska přijelo téměř 300.000. Zeman s Áderem hovořili také o nutnosti reformovat Evropskou unii. Podle českého prezidenta by si například Evropská komise "neměla hrát" na evropskou vládu a měla by být jen "obslužným aparátem". O užití zdrojů z rozpočtu EU by podle něj měli rozhodovat národní státy a v oblasti migrace by se podle Zemana měla posílit ochrana vnějších hranic.