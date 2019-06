Prezident Zeman jede na Vysočinu, stráví tam i dovolenou

Prezident Miloš Zeman zahájí v Jihlavě třídenní návštěvu Vysočiny. V kraji pak stráví několik dní dovolené v Novém Veselí, kde spoluvlastní nemovitost. Měl by zavítat do Humpolce na Pelhřimovsku, kde má na programu setkání s občany. V dalších dnech navštíví také Třebíčsko a Žďársko. Oficiální návštěvu ukončí 27. června v Bystřici nad Pernštejnem. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se Zeman měl na Vysočině sejít také s kandidátem ČSSD na ministra kultury Michalem Šmardou, který by měl nahradit ministra Antonína Staňka (ČSSD). Na jmenování Šmardy ČSSD čeká od konce května. Jeho odvolání na žádost sociální demokracie navrhl Babiš, Zeman návrhu s odkazem na to, že mu ústava nestanovuje žádnou lhůtu, zatím nevyhověl. Staňkovu rezignaci předtím odmítl.