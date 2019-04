Prezident Zeman bude v Číně jednat o stavbě části dálnice D3

Část dálnice D3 mezi Prahou a Táborem by mohly stavět čínské firmy. V Číně o tom bude jednat prezident Miloš Zeman. Českému rozhlasu to potvrdil Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Čínské firmy by dálnici taky zaplatily, stát by jim pak peníze postupně splácel. S návrhem na dostavbu dálnice přišel před dvěma týdny premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj čínské společnosti v Česku zatím investují málo.

Podle končícího ministra dopravy Dana Ťoka za hnutí ANO ale stát nemůže zakázku na stavbu dálnice dát přímo čínským firmám bez výběrového řízení, protože by tím porušil pravidla Evropské unie.

V Česku zatím soukromý investor dálnici nikdy neplatil - a to i přesto, že to v minulosti plánovaly třeba vlády Miloše Zemana nebo Bohuslava Sobotky.