Prezident Zeman: Abolice v kauze Čapí hnízdo by se týkala i dalších obviněných

Podle prezidenta Miloše Zemana bude na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), zda se rozhodne přijmout abolici. Prezident to v neděli řekl v rozhovoru se serverem Blesk.cz. Zeman tento týden uvedl, že ji premiérovi udělí v případě, že by nejvyšší státní zástupce obnovil Babišovo stíhání kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo, které zastavilo pražské městské státní zastupitelství. Nyní doplnil, že by se zastavení stíhání vztahovalo nejen na Babiše, ale i na ostatní obviněné. „Samozřejmě by se týkala celé rodiny, protože by bylo nesmyslné dát abolici Andreji Babišovi a nedat ji těm rodinným příslušníkům,“ řekl. Uvedl také, že věří, že je Babiš nevinen. Svůj výrok prezident nepovažuje za tlak na rozhodování nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který má tři měsíce na přezkoumání rozhodnutí městského státního zastupitelství. Podle něj by byl tlak na státní zastupitelství jen to, kdyby o abolici mluvil bez existujícího pravomocného rozhodnutí o zastavení trestního stíhání Babiše i ostatních obviněných. Prezident v neděli rovněž připomněl, že abolice je součástí Ústavy České republiky. "A pokud je prezidentovi využívání tohoto práva odnímáno, potom všichni, kteří tento názor zastávají, jednají protiústavně," prohlásil prezident.

Ministryně pro místní rozvoj Pavla Dostálová (za ANO) v nedělní Partii TV Prima uvedla, že je bytostně přesvědčena, že v kauze Čapí hnízdo nedošlo k trestnému činu. Předseda Pirátů Ivan Bartoš v reakci uvedl, že postup vyvedení malé firmy z velkého holdingu může být návodem pro další podobné případy.