Prezident považuje vládní opatření proti koronaviru za nezbytná, opozice je podporuje

Vládní opatření proti koronaviru považuje prezident Miloš Zeman za nezbytná pro ochranu zdraví všech obyvatel Česka. Na twitteru to uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Prezident vyzval lidi, aby dodržovali stanovená pravidla a nepodléhali strachu a panice. "Naše země vždy dokázala překonat všechna protivenství. Dokážeme to i nyní," uvedl Zeman. Dodal, že všichni mají táhnout za jeden provaz a být k sobě vzájemně ohleduplní a laskaví.

Vláda ve čtvrtek vyhlásila kvůli výskytu koronaviru na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky. Zakázala akce nad 30 osob, vstup do Česka cizincům z 13 rizikových zemí a cestu Čechům do nich i přítomnost lidí v provozovnách stravovacích služeb od 20 hodin do šesté hodiny ranní.

Opozice podporuje vládní opatření proti koronaviru

Opoziční politici vyjadřují podporu vyhlášení nouzového stavu a dalším vládním opatřením. Lidé podle nich mají přijatá opatření respektovat. Opozice zároveň vyzývá vládu, aby zajistila dostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky. "Pokud máme krizi zvládnout, musí být lékaři, sestřičky, ale i hasiči, policisté a jiní plně vybaveni. Není možné, aby čelili náporu koronaviru bez dostatečného vybavení. Proto budu chtít po premiérovi a ministru zdravotnictví, aby veřejnost informovali, kdy toto vybavení bude dodáno," uvedl na twitteru předseda ODS Petr Fiala. "Je to tvrdé, ale čím přísnější budou opatření teď, tím méně bude neštěstí. Tak to prostě je," reagovala na vládní opatření první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Vedení KDU-ČSL míní, že kroky vlády jsou na místě. "Je důležité, že vláda vyhlásila stav nouze, aby mohla operativně podnikat nezbytné kroky," řekl předseda lidovců Marian Jurečka. Strana zároveň apelovala na vládu, aby zvýšila ošetřovné ze 60 na 100 procent a aby kompenzovala firmám ušlý zisk. "Opatření respektuji jako nezbytná a prosím všechny, aby je akceptovali," uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.