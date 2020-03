Prezident podepsal zákony, které vláda připravila kvůli epidemii koronaviru

Prezident Miloš Zeman podepsal zákony schválené kvůli mimořádnému stavu. Stát tak bude platit ošetřovné 60 procent rodičům dětí do 13 let věku za celou dobu uzavření škol, posouvá se taky termín přijímacích zkoušek na střední školy, mohly by být až v červnu. Po dobu nouzového stavu taky zůstane pozastavená elektronická evidence tržeb. Drobní podnikatelé navíc nebudou muset odvádět zálohy za sociální a zdravotní pojištění. Stát jim je odpustí za březen až srpen.