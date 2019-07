Prezident odvolal ke konci července ministra kultury Staňka

Prezident Miloš Zeman dva měsíce od doručení návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) odvolal ke 31. červenci ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Hradní mluvčí Jiří Ovčáček to oznámil v tiskové zprávě. Prezident podle něj poděkoval Antonínu Staňkovi za jeho práci, zejména za péči o záchranu kulturních památek, a za odhalení zneužívání veřejných prostředků v resortu ministerstva kultury. "V této souvislosti prezident republiky očekává, že dvě trestní oznámení, která ministr kultury Staněk podal, budou pečlivě prošetřena," uvedl Jiří Ovčáček. Kdo bude Staňkovým nástupcem, není dál jasné.

Spor o odvolání Staňka se táhne od poloviny května, kdy Staněk podal demisi. Zeman ji ale nepřijal. Argumentoval tím, že Staněk odhalil zneužívání veřejných prostředků a neměl by za to být trestán. Babiš následně na žádost ČSSD navrhl odvolání ministra a současně jmenování místopředsedy ČSSD Michala Šmardy. K návrhu na jmenování Šmardy se Zeman dosud nevyjádřil, podle Babiše to má v plánu v polovině srpna. Kandidáta ČSSD ale několikrát kritizoval.