Prezident Miloš Zeman navštíví Německo 19. až 21. září

Prezident Miloš Zeman navštíví 19. až 21. září Německo. Jednat bude s prezidentem Spolkové republiky Německo Frankem-Walterem Steinmeierem, spolkovou kancléřkou Angelou Merkelovou a s braniborským ministerským předsedou Dietmarem Woidtkem. Český prezident by měl s německými představiteli jednat o přeshraniční spolupraci, otázce euroregionů a ekonomické spolupráci. Hovořit se bude také o problematice migrace, energetiky, politické situaci v obou zemích nebo o Rusku a Evropské unii.

V otázce migrace a přijímání uprchlíků se Zeman s Merkelovou rozchází. Německou kancléřku opakovaně za její vstřícný postoj k uprchlíkům veřejně kritizoval. Například minulý týden Zeman v televizi Barrandov v souvislosti s vraždou v německém Chemnitzu řekl, že Merkelové přišly za podporu migrace úroky v podobě kriminality.Ve stejném pořadu Zeman řekl, že chce s německou kancléřkou mluvit hlavně o obchodní válce mezi USA, Evropskou unií a Čínou nebo o energetice. I přes kritický postoj ke krokům Merkelové Zeman řekl, že kancléřka je výrazná osobnost a pokud by nahradila v čele Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, on by se "ani nezlobil".