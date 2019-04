Prezident jmenoval nové soudce, kritizoval pomalost soudů

Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval 24 nových soudců. Nováčkům popřál aby nebyli líní, kritizoval také dlouhé trvání některých kauz. Vidět je to podle prezidenta například na kauzách bývalého hejtmana Davida Ratha, H-Systemu nebo také na "chaotickém rozhodování" v případu Lukáše Nečesaného, kterého Vrchní soud v Praze nedávno po mnoha soudních rozhodnutích zprostil obžaloby z vraždy kadeřnice. "Dodal bych, že to vidíme i na rozhodování Ústavního soudu, kde leží celá řada podání, včetně mého, aniž by se tím Ústavní soud laskavě zabýval," uvedl Zeman. Soudci podle něj nejsou přepracováni a jejich platové ohodnocení není natolik špatné, "aby bylo možné od nich vyžadovat vyšší pracovní výkony".