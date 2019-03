Prezident ČLK: Premiér odmítá zrušení plateb za státní pojištěnce

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle prezidenta České lékařské komory Milan Kubka odmítá návrh ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na zrušení plateb státu za státní pojištěnce. Novinářům to řekl po jednání šéfů profesních komor s premiérem a několika ministry. Cílem změny je podle ministerstva financí nastavení systému, který nebude závislý na ekonomickém cyklu. Je součástí plánu na zrušení superhrubé mzdy. S návrhem na zrušení na platby za státní pojištence - tedy seniory, nezaměstnané nebo děti, přišla ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Babiš to ale podle Milana Kubka nepodporuje. "Pan premiér jednoznačně řekl, že toto prosazovat a podporovat nebude," řekl. Návrh odmítá ministerstvo zdravotnictví i zdravotničtí odborníci. Podle Kubka by systém veřejného zdravotního pojištění destabilizoval. "Pokud je někde problém, tak v tom, že stát platí za státní pojištěnce málo. Za jednoho důchodce, dítě nebo nezaměstnané je to pouze čtvrtina toho, co je odvod z průměrné mzdy," dodal.

Stát letos za svého pojištěnce odvádí 1018 korun měsíčně. Loni to bylo 969 a předloni 920 korun. Meziroční nárůst je asi 3,5 miliardy korun. Celkově letos systém veřejného zdravotního pojištění bude hospodařit podle odhadů asi se 320 miliardami korun. Peníze přerozdělí zdravotní pojišťovny na úhradu zdravotní péče.