Přesun Koněvovy sochy podle Petříčka neporuší smlouvu s Ruskem

Pokud se najde důstojné místo pro umístění sochy sovětského maršála Ivana Koněva, Česko dostojí svým závazkům ze smlouvy s Ruskem. Na pracovní snídani pořádané Institutem pro politiku a společnost to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Koněvův pomník na náměstí Interbrigády se stává častým terčem vandalů, naposledy letos koncem srpna. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) poté nechal kolem pomníku postavit lešení s plachtou, kterou odpůrci zakrytí několikrát strhli. Zastupitelé městské části minulý týden rozhodli, že sochu nahradí nový památník osvobození metropole za druhé světové války. Rusko proti přesunu Koněvovy sochy protestuje a ruská ambasáda minulý týden uvedla, že by to považovala za porušení česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích.

Ministr Petříček uvedl, že smlouva se podle právníků vztahuje i na Koněvovu sochu, ale neurčuje, kde má památník stát. "Pokud najdeme důstojné místo pro sochu, podle mě svým závazkům ze smlouvy dostojíme," řekl ministr. Podotkl také, že zatím nezaznamenal žádné odvetné kroky, kterými hrozili někteří ruští politici. "Jde hlavně o mediální rétoriku," uvedl. Petříček také připomněl, že pomníky českých legionářů v Rusku, na které se smlouva o přátelských vztazích rovněž vztahuje, opakovaně čelí vandalským útokům. "My to však řešíme diplomatickou cestou, ne přes média," řekl.