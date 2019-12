Přes 50 stanic přepsalo rekord, v Karviné měli 16,6 stupně

Teplotní rekordy pro 20. prosinec překonalo 53 stanic, které fungují třicet a více let. Stejně jako v předchozích dnech panovaly velké teplotní rozdíly mezi západem a východem republiky. Zatímco nejtepleji bylo v Karviné, kde naměřili 16,6 stupně, na západě Čech bylo jen kolem čtyř stupňů. ČTK to řekl pracovník Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Jan Šrámek. Přes 15 stupňů Celsia bylo i na dalších stanicích v Moravskoslezském kraji. Meteorologové očekávají, že v sobotu se ochladí, teploty budou nanejvýš osm stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem deseti stupňů. V úterý, tedy na Štědrý den, by bylo být oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, nad 600 metrů nad mořem mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Teploty přes den vystoupají až k sedmi stupňům. V dalších svátečních dnech se má dát ochlazovat a také hranice sněžení se bude snižovat.