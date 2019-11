Premiéry V4 zklamalo, že unie nepodpořila rozšíření o země Balkánu

Premiéry zemí visegrádské skupiny zklamalo, že se státy Evropské unie na říjnovém summitu neshodly na zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií. Uvedli to na úterní tiskové konferenci po společném jednání v Praze. Slovenský předseda vlády Peter Pellegrini označil chování unie za negativní signál pro země západního Balkánu a jejich občany. Pro návrh zahájit rozhovory s Albánií a Severní Makedonií byla na dvoudenním summitu prezidentů a premiérů v polovině října velká většina zemí, k potřebné jednomyslnosti to ale nestačilo. Tirana i Skopje podle Evropské komise vyhověly požadavkům, avšak podle diplomatů byla proti zahájení přístupových rozhovorů zejména Francie, výhrady mělo i Nizozemsko a Dánsko. Rozšiřování považuje slovenský premiér za investici. "Nejen ekonomickou, ale i bezpečnostní," uvedl. Varoval před tím, že by se balkánské státy v případě další migrační vlny mohly rozhodnout uprchlíky nechat volně směřovat dál do Evropy. Zklamání z výsledků evropského summitu vyjádřili i český premiér Andrej Babiš (ANO) a maďarský předseda vlády Viktor Orbán.