Premiéři Česka a Slovenska oznámili obnovení volného pohybu mezi oběma zeměmi

Od středeční půlnoci bude opět plně obnovený volný pohyb osob mezi Českem a Slovenskem - hranice tak budou fungovat stejně jako před koronavirovou pandemií. Oznámili to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš a předseda slovenské vlády Igor Matovič z hnutí OLaNO. Ten ve středu přijel do Prahy na svoji zahraniční cestu po březnovém nástupu do funkce. Ppro Česko je jeho příjezd první oficiální premiérskou zahraniční návštěvou od začátku pandemie. Uvítací ceremoniál před Kramářovou vilou opatření proti koronaviru ovlivnila. Oba premiéři měli roušky a bílé rukavice, stejně jako členové jejich delegací.

Je tradicí, že první cesta českých a slovenských premiérů vede do země, se kterou je pojí společná československá historie. Matovič zatím, stejně jako většina evropských lídrů, zahraniční cesty odkládal kvůli koronaviru. S Babišem ale opakovaně jednal prostřednictvím videokonferencí.