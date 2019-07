Premiér slíbil výstavbu dálnice D3 a části Pražského okruhu

Nový úsek Pražského okruhu, spojující dálnici D1 s pražskou částí Běchovice, budou moci řidiči využít v roce 2024. Při návštěvě Středočeského kraje to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Stavět se má začít v roce 2021, náklady na stavbu více než 12,5 kilometru dlouhého úseku se blíží částce 9,4 miliardy korun. Výstavba středočeského úseku dálnice D3 na jih Čech by měla začít v roce 2024, kdy bude zároveň zprovozněno dálniční spojení z Tábora do rakouského Lince. Premiér to uvedl po jednání se starosty dotčených obcí v muzeu v Jílovém u Prahy. K námitkám odpůrců takzvané západní varianty D3 řekl, že o dálnici rozhodla vláda už před 20 lety. Připomínky obcí se ale budou podle premiéra řešit prioritně.