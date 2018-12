Premiér Babiš v Maroku zahájí fórum podnikatelů

Premiér Andrej Babiš (ANO) ukončí dvoudenní návštěvu Maroka, kde jedná hlavně o hospodářské spolupráci. V Casablance by měl odpoledne zahájit česko-marocké podnikatelské fórum. Předsedu vlády na cestě doprovázejí zástupci čtyř desítek českých firem. Už v první den návštěvy podepsala česká strana s marockou dohodu o hospodářské spolupráci. Premiér po podpisu řekl, že obě země budou spolupracovat třeba v automobilovém průmyslu a české firmy by se mohly stát subdodavateli automobilek v Maroku. Marocké království je největším výrobcem automobilů v Africe, uvedl Babiš.Česko podle něj do Maroka ročně vyváží 2400 škodovek. "S novými typy je ambice dostat se brzy na 4000," řekl Babiš.

Dalším tématem dnešních jednání byla také migrace. Podle Babiše by EU měla mít podobné dohody o spolupráci jako s Tureckem také se zeměmi severní Afriky. Pomohlo by to zastavit příchod běženců, míní český premiér. Dodal, že by Maroko a další státy měly bránit svou jižní hranici před tlakem migrantů ze Sahelu. Babiš také zmínil, že v Maroku od druhé poloviny 80. let do roku 1991 žil a pracoval v zahraničním obchodu.