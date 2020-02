Premiér Babiš údajně přímo řídil šéfa ČD

Premiér Andrej Babiš přímo úkoloval šéfa Českých drah, prohlásil v obsáhlém rozhovoru pro Český rozhlas někdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). „Nebylo to tak, že bych přímo České dráhy řídil, což mě jako ministra dopravy štvalo,“ přiznal. Sám pro sebe si to vysvětlil tím, že „vyšší bere“. Dopravní expert a bývalý předseda dozorčí rady Českých drah Petr Moos říká, že pokud by to byla pravda, šlo by o zcela nestandardní situaci a střet zájmů.