Premiér Babiš slíbil, že kompenzaci za výpadek příjmů dostanou obce podle počtu obyvatel

Obce by mohly dostat náhradu za výpadek příjmů kvůli vyplácení koronavirových kompenzací podle počtu obyvatel. Podle starostky Mnichovic u Prahy Petry Peckové ze Starostů a nezávislých to přislíbil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jednat o tom chce v těchto dnech a příští týden má předložit návrh zákona. Obce a kraje chtějí nahradit příjmy z daní, o které přišly kvůli vyplácení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným a společníkům malých firem. Premiér dříve samosprávám slíbil, že peníze dostanou formou dotací. To Pecková kritizovala jako byrokraticky náročné. Odmítla také námitky, že malé obce získají málo peněz.

Podle starostky stát může pro obce, které mají třeba jen 50 obyvatel, udělat jiný výpočet.

Jihomoravský kraj podle radních letos přijde o víc než miliardu korun ze sdílených daní. Původně měl dostat přes sedm miliard. Výpadek chce kraj pokrýt odkladem investic a snížením provozních výdajů.