Premiér Babiš se ve Varšavě zúčastní schůzky k vstupu do EU

Premiér Andrej Babiš se dnes v polském hlavním městě zúčastní slavnostní schůzky představitelů zemí, které během posledních 15 lety vstoupily do Evropské unie. Několikahodinové setkání se koná na Královském zámku ve Varšavě. Podle šéfa polské diplomacie Jacka Czaputowicze jsou očekáváni představitelé celkem 13 zemí, vesměs šéfové vlád, i místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen. Na 1. května 2004 se uskutečnilo zatím největší rozšíření EU. Spolu s Českou republikou přistoupilo do unie dalších devět států, a to Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Později do unie vstoupilo rovněž Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko.

Schůzka ve Varšavě má být podle šéfa polské diplomacie věnována nejen zkušenostem a úspěchům členství, ale i debatě středoevropských vůdců o výzvách, před kterými EU stojí, a o případné společné vizi přeměn unie.