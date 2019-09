Premiér Babiš se má omluvit za výroky o demonstrantech, rozhodl soud

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se má omluvit za své výroky o tom, že účastníci loňských protivládních demonstrací byli zaplacení. Nepravomocně o tom v pátek rozhodl Obvodní soud pro Prahu-západ. Premiéra žalovala jedna z protestujících Jana Filipová a žádala právě omluvu. V žalobě uvedla, že Babiš svými výroky zasáhl do jejích práv. Premiérův právní zástupce ve středu u soudního jednání odmítl, že by Babiš mluvil o konkrétních lidech. Dodal taky, že šlo o převzatou informaci a premiérův názor. Omluvu by měl Babiš Filipové zaslat do měsíce od nabytí právní moci rozsudku.

Andrej Babiš Českému rozhlasu v SMS zprávě napsal, že se proti rozsudku odvolá. Hájí se tím, že vyjadřoval pouze svůj názor.