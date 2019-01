Premiér Babiš odlétá na týdenní cestu do Singapuru, Thajska a Indie

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes odpoledne odlétá na týdenní cestu do Singapuru, Thajska a Indie. Novinářům v pátek řekl, že cesta je součástí vládního záměru diverzifikovat český vývoz a vytvořit jasnou strategii pro obchod s Asií a Afrikou. Ve všech zemích má Babiš v plánu setkání s předsedy vlád, v Singapuru a Indii bude jednat také s prezidenty. S Babišem do Asie zamíří ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) a v delegaci vedené Svazem průmyslu a dopravy ČR také zástupci 42 českých firem. Babiš by měl kromě podpory dvoustranných podnikatelských fór slavnostně otevřít výrobnu plastových povlaků české společnosti Technicoat a nové vývojové centrum společnosti Škoda Auto India/Volkswagen Group v Indii.