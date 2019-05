Premiér Babiš navštívil speciální jednotku, chce kvůli ní změnu zákona

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude chtít přijmout změnu legislativy, která by umožnila urychlené vyslání speciální vojenské jednotky do ciziny bez souhlasu Parlamentu. Předseda vlády to řekl ČTK a České televizi po návštěvě 601. skupiny speciálních sil generála Moravce. Vojáci Babišovi, ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi (za ANO) nebo náčelníkovi generálního štábu Aleši Opatovi ukázali své vybavení a předvedli zásah proti teroristům. Podle Babiše patří české speciální síly ve světovém měřítku k jedněm z nejlepších. "Skutečně máme být na co pyšní. Pokud by se, nedej bože, něco stalo, že by byli naši občané někde pod hrozbou, tak tady máme skutečně jednotku, která je na světové, špičkové úrovni," řekl. Metnar označil příslušníky 601. skupiny za nejlepší vojáky armády.

Babiš novinářům řekl, že problémy s legislativou se týkají i případného rychlého vyslání speciální jednotky do zahraničí. "Pokud by se něco stalo, bylo potřeba rychle rozhodnutí, tak je to dost složité, komplikované," poznamenal s tím, že nutnost vyslání jednotky může být v řádu hodin a může i nastat potřeba tajné operace. V současné době musí vyslání vojáků do zahraničí schválit obě komory Parlamentu. Možnost schválení takové mise by Babiš přesunul na Bezpečnostní radu státu. Dodal, že návrh bude nutné probrat v Parlamentu. Elitní vojáci z Prostějova mají za sebou mise například v Afghánistánu nebo v Mali. V české armádě jde o jediné zástupce speciálních sil.