Premiér Babiš navštíví počátkem září Turecko

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) navštíví Turecko spolu s podnikatelskou misí Hospodářské komory. S jejím prezidentem Vladimírem Dlouhým v Istanbulu zahájí podnikatelské fórum. ČTK to dnes oznámil mluvčí komory Miroslav Diro. Babiš již dříve uvedl, že by chtěl řešit zejména problémy kolem projektu nedostavěné hnědouhelné elektrárny, na kterém se podílely české firmy. České firmy vyvážejí do Turecka zboží zhruba za 53 miliard korun ročně, hlavně motorová vozidla, součástky pro automobilový průmysl, ale také čerpadla nebo hovězí dobytek. Z Turecka se do České republiky dováží kromě osobních automobilů a jejich částí zejména oděvy a potravinové doplňky, dovoz dosahuje 36 miliard korun ročně.