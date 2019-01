Premiér Babiš míří do Asie podpořit politické a obchodní vztahy

Týdenní cesta do Singapuru, Thajska a Indie, na kterou vyráží premiér Andrej Babiš (ANO) tuto neděli, pomůže podle předsedy vlády k diverzifikování českého vývozu. S Babišem do Asie zamíří ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) a v delegaci vedené Svazem průmyslu a dopravy ČR také zástupci 42 českých firem. Ve všech zemích má Babiš v plánu setkání s tamními předsedy vlád, v Singapuru a Indii bude jednat také s prezidenty.

Babiš zdůraznil, že Singapur, Thajsko i Indie patří mezi nejsilnější ekonomiky v regionu. Se všemi má Česko podle údajů agentury CzechTrade aktuálně schodkovou obchodní bilanci. "Je velice důležité, abychom neměli 85 procent celého exportu do Evropské unie, ale měli jasnou strategii v Asii i Africe. Je to velká příležitost pro naše firmy," uvedl Babiš. V indickém městě Puné by měl Babiš slavnostně otevřít výrobnu plastových povlaků české společnosti Technicoat a nové vývojové centrum společnosti Škoda Auto India/Volkswagen Group.