Premiér Babiš doufá, že se kvůli koronaviru úplně nezastaví těžba v dole Darkov

Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že se kvůli koronaviru úplně nezastaví těžba v Darkově na Karvinsku. V dole se objevilo ohnisko covidu-19. Nakaženo je tam zřejmě až 150 lidí. Aktuálně hygienici evidují 120 nakažených horníků a 12 jejich příbuzných, u nichž je hotovo epidemiologické šetření. Celkem mají ale okolo 150 pozitivních testů, jenže některé nakažené horníky stále dohledávají. Hygienici budou při plošných testech kvůli koronaviru v Dole Darkov testovat 2400 lidí. Testy už začaly a potrvají do pondělí. ČTK to dnes řekla krajská hygienička Pavla Svrčinová. Nákaza se zřejmě rozšířila při kontaktu v šatnách při střídání směn.

Mezi nakaženými cizinci jsou pendleři, jde o čtyři Poláky. Nakažený Slovák v Česku žije delší dobu. Hygienikům při dohledávání kontaktů komplikuje práci skutečnost, že se s některými horníky nemohou spojit a nemají na ně potřebné kontakty. Podle Svrčinové bylo 40 procent nakažených horníků zcela bez příznaků. U dalších byla jediným příznakem únava, což pro ně ale nebylo varovným signálem, protože mají fyzicky náročnou práci. "Mám pocit, že nemáme žádného hospitalizovaného. Pro nás je největší riziko to, že se pohybují a mohli by nakazit někoho, kdo je z té citlivé skupiny," uvedla Svrčinová. Mezi rodinnými příslušníky byl například pozitivně testován i horníkův syn, školní skupina 13 dětí i dvě učitelky musely do čtrnáctidenní karantény. Do Karviné přijedou další čtyři vojenské mobilní týmy. Bude jich tak v Moravskoslezském kraji působit už šest. Vojenští zdravotní záchranáři jsou v kraji od počátku dubna, nyní budou pomáhat při testování lidí v souvislosti s ohniskem nákazy na Dole Darkov.