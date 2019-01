Premiér Babiš: Čínský velvyslanec o naší schůzce lhal

Čínský velvyslanec Čang Ťien-min podle českého premiéra Andreje Babiše (ANO) o jejich předvánoční schůzce lhal. Česká vláda ani český stát podle něj neudělaly žádnou chybu pokud jde o varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE. Předseda vlády to řekl v České televizi. Nevyjádřil se k tomu, zda bude po velvyslanci požadovat omluvu. Jednat s ním nyní bude ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Babiš se s čínským velvyslancem sešel v Průhonicích, kde přijímá soukromé i pracovní návštěvy. O schůzce informovala čínská ambasáda. V prohlášení uvedla, že varování před čínskými technologiemi se "nezakládá na skutečnosti", mělo nepříznivý dopad a čínská strana proti němu protestuje. "Čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí, a bude účinně chránit legitimní práva a zájmy čínských firem," napsala ambasáda. Babiš to označil za lež, česká vláda podle něj žádnou chybu neudělala a otázku varování NÚKIB zatím nedořešila. "To, co udělal pan čínský velvyslanec, to bylo velice nestandardní, to jsem ještě nikdy nezažil," poznamenal premiér. Vláda bude chtít podle Babiše mluvit s českými tajnými službami, do jaké míry riziko v souvislosti s čínskými firmami Huawei a ZTE existuje.