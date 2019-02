Premiér Andrej Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO

Premiér Andrej Babiš podle očekávání obhájil pozici předsedy hnutí ANO. Získal hlasy 206 z 238 delegátů přítomných na sněmu. Neměl protikandidáta. V projevu zkritizoval papalášství, které se podle něj v hnutí začíná projevovat. Jako příklad uvedl registrační značky na autech nebo luxusní superby. Řekl také, že vidí někdy snahu o privatizaci krajských organizací. V projevu také slíbil zrušení superhrubé mzdy, snížení daní zaměstnancům, důležitá je podle něj také revize sociálních dávek či omezení počtu kontrol podnikatelů. Pochválil Maďarsko a jeho nový plán na zvýšení porodnosti. "Neříkám, že půjdeme identickou cestou, ale je to správný postup ke zvyšování porodnosti," poznamenal.

Podle Babiše se někteří členové ANO zajímají o volby pouze tehdy, když v nich sami kandidují, a nepracují pro hnutí jako celek. "Nezakládáme nové buňky, stále máme problém s příjímáním nových a schopných lidí. V některých krajích vidíme snahu o privatizaci krajských organizací, nebo třeba kumulace funkcí je obrovský problém," poznamenal. Vyzval členy, aby se věnovali práci pro lidi a snažili se o dobré jméno hnutí. V energetice odmítl energetický mix založený podle německého vzoru na obnovitelných zdrojích. "My máme jádro a to chceme nadále rozvíjet a obnovovat," řekl. Česko se podle něj neobejde bez výstavby jaderných bloků.

Lídrem hnutí ANO do voleb do Evropského parlamentu bude podle očekávání současná europoslankyně Dita Charanzová. Výbor hnutí to jednoznačně podpořil, řekl na celostátním sněmu předseda ANO a premiér Andrej Babiš. Doufá v to, že hnutí eurovolby vyhraje. Charanzová měla podporu i z řady krajských sněmů. Květnové volby do EP považuje Babiš za nejdůležitější v historii EU, ovlivní podle něj budoucnost unie. "Evropský parlament je důležitý, ale na druhou stranu tam nikdy nebudeme mít zásadní vliv. Má 751 poslanců, z toho Česká republika má 21," poznamenal. Postěžoval si na to, že přesto nebojují všichni čeští europoslanci společně za národní zájmy.