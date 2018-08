Premiér Andrej Babiš doložil nejvyšší příjmy mimo politiku

Nejvyšší příjmy mimo politiku mezi členy vlády vykázal premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Vyplývá to z majetkových přiznání, které Babiš zveřejnil podle zákona. V prvním pololetí podle nich vydělal 90 miliónů na úrocích z takzvaných korunových dluhopisů Agrofertu a dalších 17 miliónů mu vyplatila privátní švýcarská investiční banka Vontobel. Za co, ale Babiš nevysvětlil. "Nebudu to komentovat, podepsal jsem to a splnil jsem zákonnou povinnost," uvedl. Nejvyšší úspory na účtu, necelé čtyři milióny korun, pak přiznal ministr školství z ANO Robert Plaga. Nejvíc zadluženým ministrem je s třímiliónovou hypotékou šéf armádního resortu za ANO Lubomír Metnar.