Přeložení olympijských her je podle českých sportovců správné rozhodnutí

Čeští sportovci se v anketě ČTK shodli, že odložení olympijských her v Tokiu o rok je správné rozhodnutí. Zlatý medailista z Ria de Janeiro z roku 2016 judista Lukáš Krpálek uvedl, že je to lepší varianta než hry odkládat jen o několik měsíců. "Je to lepší rozhodnutí, než olympiádu odkládat o měsíce s tím, že výsledek bude stejně nejistý," řekl devětadvacetiletý Krpálek. Tenistka Petra Kvitová už se těší do Tokia v příštím létě. "V současné situaci je to určitě dobré rozhodnutí. Už se těším to Tokia příští rok," doplnila aktuálně světová dvanáctka Kvitová, která v brazilském Riu vybojovala ve dvouhře bronzovou medaili. Trojnásobný olympijských medailista veslař Ondřej Synek podotkl, že přeložení her třeba na říjen by nic nevyřešilo. "Myslím si, že pandemie v té době ještě nebude tak potlačená," řekl a přiznal, že v jeho případě není odložení ideální. "S tím ale nikdo nic nenadělá. Je to sport a teď jsou na světě důležitější věci," prohlásil skifař, který zvažoval po sezoně konec kariéry, ale teď si o rok život na vodě ještě prodlouží. Oslovení sportovci se shodli, že na prvním místě je zdraví.