Přehlídka českých filmů v Severní Americe se letos koná online

Devátý ročník největší přehlídky českých filmů v Severní Americe Czech That Film odstartoval vzhledem ke koronavirové pandemii online promítáním snímku Staříci. Příběh pojednávající o touze po pomstě dvou bývalých politických vězňů mohou zhlédnou diváci v celé Americe do 3. května. Dalších pět snímků festival nabídne do 7. června. ČTK o tom za pořádající Česká centra informovala Petra Jungwirthová. Na stránkách festivalu se každý týden objeví jeden film z výběru, který si bude možné po zaplacení poplatku přehrát.

"Festival Czech That Film je vlajkovou lodí našich prezentačních aktivit ve filmové oblasti pro severoamerické publikum. Každoročně probíhal ve více než dvaceti městech USA a Kanady. Letos jsme se však museli přizpůsobit aktuální situaci a přinést český film online za divákem - domů. Pevně věřím, že se nám díky posunu do výhradně internetového prostředí podaří oslovit nové zájemce o film po celé Americe. Třeba i těch, kteří by promítání v klasickém kině nenavštívili," uvedl generální ředitel Českých center Ondřej Černý.