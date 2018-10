Představitelé ANO a ČSSD se neshodli na existenčním minimu

Představitelé ANO a ČSSD se neshodli v otázce zvýšení životního a existenčního minima, které navrhuje od ledna ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) po schůzce ČTK a České televizi řekla, že proti se staví ministerstvo financí. Jeho šéfka Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že návrh v důsledku zvedá podporu v nezaměstnanosti, což Česko nyní nepotřebuje.

Minimum se zvedlo naposledy v lednu 2012. Pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší. Částka se využívá při stanovení dávek. Maláčová dříve řekla, že minimum by se mohlo zvýšit na 3800 korun. Existenční minimum by se pak upravilo z 2200 na 2450 korun. Představuje to růst asi o 11,4 procenta. Maláčová řekla, že lidé, kteří pracovat nemohou, si od státu podporu za několik let, kdy se částky nezvyšovaly, zaslouží. Vláda Andreje Babiše (ANO) v programovém prohlášení se zvýšením minima nepočítá. Kritizovaly ji za to odbory.