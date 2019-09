Předsedou Trikolóry se stal v Brně jediný kandidát Klaus ml.

Delegáti brněnského volebního sněmu zvolili předsedou politického hnutí Trikolóra jediného kandidáta a zakladatele Václava Klause mladšího. Vznik hnutí byl oznámen 10. června poté, co ODS vyloučila Klause ze strany za jeho projev ve Sněmovně, kdy využil přirovnání se židovskými transporty za druhé světové války. Zatím není zřejmé, zda hnutí půjde již do krajských voleb v příštím roce, nebo až do sněmovních voleb o rok později. K dnešnímu dni eviduje podle tiskové mluvčí Ivany Kerlesové 10.000 registrovaných příznivců.

Klaus mladší v projevu zdůraznil tři pilíře, na nichž hnutí stojí. Jsou jimi Česká republika a rozhodování si o ní, dále podpora pracujících a poslední je obrana normálního světa, což je dle Klause obrana před agresivními ideologiemi, na jejichž konci čeká chudoba, zastrašování, diktatura a fanatismus. V projevu dále nazval například studenty stávkující během pátků za zmírnění klimatické změny svazáky a naopak konstatoval, že kdo z mladých chce být rebelem, má podporovat Trikolóru. Zmínil, že stát nemá lidi buzerovat, že hloupí a líní studují pavědecké obory, místo aby pracovali. V národních parcích se pak podle něj pěstuje kůrovec, který se šíří republikou.