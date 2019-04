Předsedou STAN se stal Vít Rakušan, hnutí chce dovést do vlády

Starostové a nezávislí si na stranickém sjezdu v Praze zvolili nové vedení. Novým předsedou strany se stal poslanec a kolínský starosta Vít Rakušan, na post neměl protikandidáta. V čele strany nahradil podle očekávání Petra Gazdíka, který se již o znovuzvolení neucházel. Gazdíka na přání Rakušana delegáti zvolili na post místopředsedy. Prvním místopředsedou se stal předseda poslaneckého klubu Jan Farský, i on neměl protikandidáta. Na posty dalších místopředsedů delegáti zvolili kromě Gazdíka Věru Kovářovou a Radima Sršně, kteří své posty obhájili. Rakušan za silný mandát poděkoval. V kandidátském projevu řekl, že Starostové a nezávislí musí usilovat o účast v prodemokratické vládě. Jeho ambicí by také mělo být, aby vyhrálo krajské volby. Ze STAN chce vybudovat silné hnutí, které se nebojí samostatné existence. Věří, že se hnutí podaří získat největší senátní klub a následně i pozici předsedy Senátu. Mělo by být protiváhou politice Hradu. Rakušan zkritizoval vládu, která podle něj trpí personální nouzí. STAN si podle něj musí říct o vládní zodpovědnost a má usilovat o to, aby se stalo příští vládní silou a bylo součástí silné prodemokratické vlády.

Dosavadní předseda Gazdík svému nástupci symbolicky předal stan. Popřál mu, aby se o něj dobře staral, aby ho neušpinil a aby ho zvětšoval. Rakušanovi již poblahopřáli například předseda ODS Petr Fiala, šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, předseda lidovců Marek Výborný nebo předseda Pirátů Ivan Bartoš.