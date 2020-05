Předsednictvo tripartity by mělo jednat o zmírnění dopadů krize

O vývoji situace v Česku a o zmírnění dopadů koronavirové krize by mělo dnes jednat předsednictvo tripartity. Debatovat by mohlo o podpoře k oživení ekonomiky, tedy třeba o nastavení kurzarbeitu, odkladu sociálních odvodů firmám či o státních zárukách. Jednání se má konat na dálku přes internet. Naposledy se předsednictvo tripartity sešlo v polovině března. Celá rada hospodářské a sociální dohody, kterou tvoří členové vlády, odboráři a zaměstnavatelé, nezasedala od poloviny loňského listopadu.

Zaměstnavatelé si stěžují na to, že s nimi vláda opatření předem neprojednává, řada schválených kroků pak v praxi nefunguje a musí se upravovat. Podle některých podnikatelů trvá vyřizování žádostí dlouho a stát vyžaduje příliš mnoho podkladů. Vláda argumentuje tím, že do ekonomiky posílá 1,2 bilionu korun. Řada firem a analytiků ale uvádí, že se ze slibované podpory zatím vyplatil jen zlomek. Podle odborů by se vláda měla také snažit se sociálními partnery a opozicí dohodnout na míře náhrady škod, které vznikly kvůli nařízeným omezením.