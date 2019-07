Předsednictvo ČSSD jedná o setrvání v koaliční vládě

V pondělí v 15.00 začalo v Praze jednání předsednictva ČSSD. Širší vedení strany jedná o dalším postupu v řešení současné vládní krize. Část sociálních demokratů chce koaliční vládu s hnutím ANO opustit. Krizi vyvolalo to, že prezident Miloš Zeman dosud neodvolal ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) z funkce. Prezident sice přislíbil, že Staňka k 31. červenci odvolá, premiéru Andreji Babišovi (ANO) se ale dosud nepodařilo Zemana přesvědčit, aby novým ministrem jmenoval místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Jeho nominace se Zemanovi nezamlouvá, ČSSD na ní však trvá.

Na jednání předsednictva ČSSD do pražského Lidového domu dorazil i premiér Andrej Babiš (ANO). Ve svém zhruba desetiminutovém vystoupení zdůraznil úspěšnost společného vládního projektu s ANO. Novinářům poté řekl, že lidé si nepřejí destabilizaci. Předčasné volby by podle něj Česko poškodily.

Michal Šmarda před jednáním předsednictva své strany uvedl, že ministři sociální demokracie by mohli na výzvu vedení strany dát k dispozici své funkce. Předseda sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) by demise využil, pokud by ztroskotala další jednání o budoucnosti vlády. Další místopředseda ČSSD Ondřej Veselý uvedl, že neočekává "tvrdý odchod" z vlády. Přesné znění doporučení užšího vedení strany ale nechtěli straničtí lídři novinářům představit.

Ministr životního prostředí a místopředseda hnutí ANO Richard Brabec si myslí, že menšinová vláda ČSSD a ANO bude pokračovat v současném složení. Sociální demokracie podle něj v kabinetu prosadila mnoho věcí ze svého volebního programu. Brabec věří tomu, že to ČSSD zohlední při jednání svého předsednictva. Také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) považuje současnou vládní koalici za nejlepší variantu. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) má vláda velmi dobré výsledky.