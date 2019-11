Předsedkyní TOP 09 je Markéta Pekarová Adamová, prvním místopředsedou Tomáš Czernin

Delegáti pražského sněmu opoziční TOP 09 v neděli zvolili novou předsedkyní strany poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. Dali jí přednost před senátorem Tomášem Czerninem, který byl následně zvolen prvním místopředsedou. Nová šéfka TOP 09 dostala ve volbě 96 hlasů, Czernin o 15 méně. Pekarová Adamová vystřídala v čele strany Jiřího Pospíšila, který se o předsednické křeslo znovu neucházel. TOP 09 by měla vést i do příštích voleb do Sněmovny v roce 2021. Pekarová Adamová bývá řazena k liberálnějším politikům oproti Czerninovi, jehož orientace je konzervativnější. TOP 09 se jejím zvolením stala jedinou parlamentní stranou, v jejímž čele stojí žena. Předsedové stran tzv. demokratického bloku Pekarové Adamové ke zvolení poblahopřáli na twitteru. Uvedli, že ODS, lidovci i STAN hodlají s TOP 09 nadále spolupracovat.