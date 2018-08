Předseda vlády by měl v budoucnu vždy šéfovat protikorupční radě

Předseda vlády by měl být do budoucna vždy v čele Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Počítá s tím návrh změny statutu rady, kterým se bude příští týden zabývat kabinet. Radě nyní předsedá premiér Andrej Babiš (ANO). Podle materiálu by se měla rada rozšířit o dva členy, koordinací úkolů v oblasti boje s korupcí na vládní úrovni pak bude pověřen ministr spravedlnosti a šéf legislativní rady vlády Jan Kněžínek (za ANO).

Po změnách statutu by měla mít rada 19 členů. Kromě některých ministrů v ní zasedají ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu, šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů, nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí, předseda Asociace krajů, prezident Hospodářské komory a sedm zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce, profesních komor zřizovaných státem a odborné veřejnosti.