Předseda ÚOHS musí znovu rozhodnout o námitkách Kapsche k tendru na mýto

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se musí znovu vypořádat s námitkami, které měla firma Kapsch k tendru na mýtné. Rozhodl o tom Krajský soud v Brně, který zrušil rozhodnutí Petra Rafaje z prosince loňského roku. ČTK to zjistila z úřední desky soudu. Jde například o námitku, která se týkala porušování zásady rovného zacházení. Mluvčí úřadu Martin Švanda ČTK řekl, že ÚOHS se s rozsudkem v současné době seznamuje a jistě proti němu podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ve zrušeném rozhodnutí Rafaj zastavil řízení o několika námitkách, které podala společnost Kapsch proti výběru nového dodavatele mýtného z roku 2017. V nich Kapsch například tvrdil, že při výběrovém řízení je znevýhodněný mikrovlnný systém oproti družicovému a že ministerstvo dopravy jako zadavatel uvádělo nepravdivé informace a porušovalo zásadu rovného zacházení. Kapsch rozhodnutí uvítal.

ÚOHS řízení o všech námitkách týkajících se tendru na mýtné spojil do jednoho spisu. Když úřad rozhodl, že tendr na mýtný systém neporušil zákon, Rafaj řízení o čtyřech námitkách Kapsche zastavil. Ministerstvo dopravy, které zakázku zadávalo, uzavřelo smlouvu na deset let s konsorciem firem CzechToll a SkyToll loni 20. září. Bylo to ve stejný den, kdy ÚOHS rozhodl o námitkách firmy Kapsch, které zčásti zamítl a zčásti řízení zastavil. Správní řízení mělo několik částí, proti každé z nich bylo možné podat rozklad zvlášť.