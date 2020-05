Předseda Senátu Vystrčil: Cesta na Tchaj-wan se stává reálnější

Pokud bude Čína diktovat České republice a Senátu, co mají dělat, cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan se stává reálnější. Vystrčil to řekl novinářům po schůzce s prezidentem Milošem Zeman. Čínské velvyslanectví kritizoval za to, že rada čínské ambasády upozornil český Senát, aby Vystrčil neblahopřál nové tchajwanské prezidentce k jejímu zvolení do funkce. Vystrčil proto na tiskové konferenci řekl, že je rád, že na Tchaj-wanu vládne demokracie. Vystrčil se Zemanem na Pražském hradě jednali o tzv. čínském dopisu, ve kterém čínská ambasáda varovala před plánovanou cestou předchozího předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan.