Předseda Senátu uvažuje o cestě na Tchaj-wan

O případné cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan se rozhodne nejpozději do měsíce. Rozhodnutí by mohlo padnout i dříve. Vystrčil to dnes řekl v pořadu Partie televize Prima. Návštěvu ostrova plánoval už jeho předchůdce ve funkci, zesnulý Jaroslav Kubera (ODS). Vystrčil zhruba před dvěma týdny po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem uvedl, že pokud bude Čína Česku a Senátu diktovat, jeho návštěva Tchaj-wanu se stává "reálnější a reálnější".

"Možná bych přidal ještě jedno reálnější. Nejpozději do konce června bude vše jasné. Předpokládám, že to bude dříve," řekl dnes Vystrčil. Dodal, že záměr konzultuje s experty na zahraniční politiku a ochranu lidských práv i s ekonomy. Vliv mělo i zasedání Senátu, který cestu podpořil. Podle hlavy státu by mise Česku a jeho ekonomice neprospěla.