Předseda Senátu přivezl do Ománu početnou delegaci podnikatelů

Pro české podnikatele se v Ománu otevřely slibné obchodní kontakty v oblasti energetiky, strojírenství a stavebnictví, zdravotnických technologií, turismu nebo potravinářského průmyslu. Oznámila to tisková tajemnice Senátu, jehož předseda Jaroslav Kubera je v těchto dnech spolu s početnou delegací podnikatelů na návštěvě tohoto sultanátu. Třímilionový Omán senátní zdroje označují za perspektivní trh a bránu do arabského světa. S Kuberou se do Ománu vydalo 35 podnikatelů. Jednali například o projektu získávání vody ze vzduchu díky unikátní české technologii, o ekologické technologii pro tisk nebo o tendru na dodávku polohovatelných lůžek pro největší nemocnici v hlavním městě Ománu a také o možnosti cest Ománců do Česka a jeho lázeňských měst. Kubera by považoval za velký přínos zřízení českého velvyslanectví v Ománu, protože nyní tamní agenda spadá pod českého velvyslance v Saúdské Arábii.