Předseda Senátu Kubera: Žijme s vědomím, že slušnost není slabost

K větší slušnosti, pokoře a úctě k práci druhých, stejně jako k většímu sebevědomí a víře ve vlastní schopnosti vybídl Čechy předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). V novoročním projevu se pozastavil nad přílišnými regulacemi a zasahováním státu do životů obyvatel, jimž tak svoboda protéká mezi prsty, aniž si to uvědomují. "Chovejme se k ostatním lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám. Hledejme to, co nás spojuje, i když jen to někdy těžké. Žijme podle hesla 'žít a nechat žít' a s vědomím, že slušnost není slabost," řekl předseda horní komory v projevu, který odvysílaly Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář.